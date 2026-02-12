今週末は気温だけでなく香りでも春を感じられそうです。山の斜面一面に梅の木約８万本が植えられている和歌山県の南部梅林。園内には甘い香りも漂っていて訪れた人も春を感じていました。（観梅客）「きれいですね。けっこうきれい」「いろいろ咲いているし、白とか赤とかあってきれいですよね」楽しみは梅だけではありません。伝統芸能の一つ、猿回し公演も開かれ“花見”を盛り上げるのに一役買っています。さらに