インフルエンザが再流行。大阪と滋賀で１シーズンで２度目の「警報レベル」になりました。大阪府によりますと、２月８日までの１週間で１医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数は「３１．０５人」と警報レベルの基準値を超え、調査開始以来、初めてとなる１シーズンに２度目の警報レベルに達しました。府内では去年１１月にＡ型のインフルエンザが流行し警報レベルを上回り、今年に入り一旦落ち着いていたものの、その