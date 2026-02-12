アコースティックギターを別の値札と付け替えて購入したとして国土交通省中国地方整備局の男（４６）が逮捕されました。 男は去年１２月、広島県三次市内のリサイクルショップで、約７万９千円のアコースティックギターを約３万２千円の値札と付け替えて購入した疑いが持たれています。 リサイクルショップの店長が三次署を訪れ「値札を付け替えられた」と届け出たことで事件が発覚しました。 男は警察