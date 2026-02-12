広島電鉄は、広島市内中心部を周回する「循環線」を3月28日に開業すると発表しました。■宮脇靖知キャスター「着々と工事が進む的場町の電停。この場所を通る新たなルート『循環ルート』が間もなく開通します」広島電鉄の「循環線」は1周7キロ、45分で市内中心部と比治山エリアを乗り換えなしで結びます。午前10時から午後4時の間で平日は内回りと外回りがそれぞれ15本、土日祝日は8本を運行します。去年8月の駅