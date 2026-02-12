兵庫県の財政が大幅に悪化。来年度から３年間の赤字額が想定より３倍以上に膨らむ見通しです。（兵庫県斎藤元彦知事）「徹底した事務事業の見直し、様々な財源対策を講じてもなお、多額の収支不足が発生する見込みとなりました」阪神・淡路大震災に関連した多額の借金を抱える兵庫県。県によりますと、想定以上の金利上昇があったことで借金返済にかかる利子が増え、２０２６年度から２８年度までの３年間の赤字額が、１年