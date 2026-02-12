衆議院選挙で比例九州で復活当選した参政党新人の牧野俊一さんが今後の議員活動について抱負を述べました。衆議院選挙鹿児島1区で敗れるも比例九州で復活し初当選した参政党新人の牧野 俊一さん。投開票日から医師としての仕事で鹿児島を離れていましたが、当選後初めて戻ってきました。比例での当選が確実と報じられた時は、勤務中。オンライン上で事務所のスタッフと喜びを分かち合ったということです。県内では参政党が初