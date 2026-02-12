大阪・関西万博跡地に、万博の記憶を引き継ぐ記念館の建設を大阪府市が検討です。２月１２日、大阪府と市の会議で万博跡地の夢洲に「ＥＸＰＯ２０２５記念館」（仮称）を整備する方針が示されました。記念館は残される予定の大屋根リング北東２００ｍの近くに建設されることが検討されていて、リングを取り囲む記念公園と合わせて大阪市が整備・管理する方針です。建設費については国の交付金や民間企業の協力も仰いだうえ