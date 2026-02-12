２月１３日（金）の近畿地方は、穏やかな晴天。朝は冷えますが、日中は日ざしの温もりが感じられそうです。近畿地方は南から高気圧に覆われるでしょう。１２日（木）は、にわか雨のあった北部も含めて全域でよく晴れ、昼間はだんだんと強まっている日ざしのパワーを感じ、「光の春」を実感できそうです。雨具は、どの地域も必要ないでしょう。朝の最低気温はマイナス１℃から４℃くらいの所が多く、前日よりも冷え込む見込み