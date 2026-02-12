歌手の工藤静香（55）が11日、Instagramのストーリーズを更新。ブランチで“1人すき焼き”を自ら調理し、披露した。【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅や手料理これまでにもInstagramで、「すんごい豪邸」「自宅、森！」「もう庭が庭ではなく公園！」など驚きのコメントが寄せられた自宅の庭や、キッチンで「焼き豚」を作っている姿など、プライベートの様子をたびたび公開している工藤。自分で作った“1人すき焼