ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１２日、カーリングの女子１次リーグが始まり、フォルティウスの選手で構成する日本は初戦でスウェーデンと対戦、第９エンド終了時で４−８となった時点で、相手の勝ちを認める「コンシード」を宣言して敗れた。前回の北京大会は銀メダルで、３大会連続のメダルを目指す日本に対し、スウェーデンも前回大会は銅、前々回大会は金と、初戦から強豪同士の対決となった。日本は１−１で迎え