ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプ予選に、1月に骨折した前回王者・平野歩夢選手（27）が出場。7位で予選を突破し、決勝進出を決めました。平野歩夢選手（27）：自分自身もこの場に立てたことをすごく奇跡的な、自分でもビックリしているような状況で。奇跡の2連覇に闘志をたぎらせる選手がいる一方で、転倒・接触などオリンピックならではのシーンもありました。スノーボード女子ハーフパイプの予選