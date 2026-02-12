タレント・ゆりやんレトリィバァが１２日、都内で初監督映画「禍禍女（まがまがおんな）」の追加舞台あいさつを主演女優の南沙良と行った。映画は、ゆりやん監督自身の恋愛体験をもとにした復讐サスペンス。南演じる主人公の早苗が、一目ぼれした男への純粋な恋心を狂気に発展させていく。舞台あいさつでは、撮影中の朝礼で行っていたコール＆レスポンスを再現。「興行収入、５０００億〜！」というシュプレヒコールで客席と声