◆第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３（２月１２日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル、稍重）今年のダート中距離戦線を占う第５３回佐賀記念は、２番人気のカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）が６馬身差をつける完勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは２分７秒４。ＪＲＡ勢は２００９年のスマートファルコンから、１８年連続勝利となった。前走の１月・ポルックスＳでは７番人気ながら、初の中山コースに高