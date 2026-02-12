大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗がメンバーへの愛を炸裂（さくれつ）させている。佐野は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「友達の舞台観てきたすごくかっこよかった」と記し、メンバーの吉田仁人が出演する舞台を観に行ったことを報告。衣装姿の吉田をメンバー塩粼太智、山中柔太朗、曽野舜太と共に囲ったショットやポスター