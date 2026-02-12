２月１５日の東京３Ｒ・ダート１６００メートルでデビューするタマモブレイキン（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、ＪＲＡで４勝を挙げた半兄のタマモロックをはじめ、同厩舎からデビューして活躍するきょうだいが多い。１１日にはレースでも騎乗する横山武史騎手がまたがり、美浦・坂路を５３秒３―１２秒０でパワフルに駆け上がった。伊藤圭調教師は「昨秋は時計が詰まらず一旦、放牧に出しまし