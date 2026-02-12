ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１２日、予選２日目が行われた。出畑孝成（１９＝福岡）は前半１Ｒ、４コースから２着。後半７Ｒは５コースから２着として初日５着からの巻き返しに成功した。レース後は「２着２本はデカいし良かった」と満面の笑みを浮かべた。相棒５４号機にも「調整してケツを振る感じはなくなった。足は全体的に良く、どの足も中堅上位はある」と機力もアップ。上位機が本