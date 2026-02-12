巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１２日、宮崎キャンプを打ち上げた。「けがなく終えられたのでよかった」と振り返った。同期間中は６度ブルペン入り。７日のライブＢＰでは打者４人と対戦して無安打１四球、１奪三振。１１日の紅白戦では白組の４番手として６回から登板。打者３人と対戦して１回を無安打無失点、２奪三振と圧巻の実戦デビューを飾った。「投げる方に関しては、日に日に状態が良くな