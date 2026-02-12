ボートレース徳山の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１２日、幕を開けた。末永由楽（３９＝岡山）は昨年１１月以降の勝率は６・５０でＡ１復帰へまずまずのペースだ。「以前よりもしっかり調整できているけど、季節の変わり目が課題。もっと点数を取れそうだけど…」と、もどかしい表情を浮かべる。初日２Ｒは「伸びに寄せ過ぎて２Ｍが合ってなかった。冬の調整で行ってしまった。もう春が来てるのに…」と上昇した気温に対応でき