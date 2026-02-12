ボートレース宮島の「第１３回トータリゼータエンジニアリング杯」は１２日、開幕した。佐野優都（１９＝徳島）は初日２、３着と上々の船出。３１号機は「ターン回りに寄せる調整をしたら出口で進んでいく。直線も山下心一さんと足併せで一緒だったし、普通はある」と手応え十分だ。２節前の地元鳴門のルーキーシリーズでデビュー初優出（５着）。だが「地元以外ではまだ予選突破したことはない。初日いいリズムで走れたので