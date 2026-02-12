阪神の沖縄・宜野座キャンプ第３クール２日目（１２日）が沖縄・宜野座村野球場で行われた。３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表の森下翔太外野手（２５）は、１４日にスタートする侍ジャパン宮崎合宿を前に手応えを口にした。「すごくいい準備ができましたし、自分の課題にも取り組みながら、すごく中身の濃いキャンプでした」充実の春季キャンプを経て、宮崎合宿で掲げる目標も明確だ。「