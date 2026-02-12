オリックスは、体調不良で宮崎キャンプの練習参加を見合わせていた横山楓投手が宮崎市内の病院を受診し、インフルエンザと診断されたことを発表した。横山楓は１１日に体調不良を訴え、練習を欠席。数日は宿舎の自室で待機し、回復を待つことになった。横山楓はプロ５年目の右腕。２５年は７月に育成から支配下復帰し、自己最多の１４試合で防御率１・１０の好成績を残していた。今季もリリーフの一角として、開幕１軍を目指して