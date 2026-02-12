参政党・神谷宗幣代表が2026年2月12日、「党員の皆さんへお願い」と題した注意喚起をXで行った。「個人に対する人格攻撃などはいけません」「不確かな情報を憶測で流すことは信頼を失う元です」などと呼びかけている。「『やり返す』『汚い言葉で応じる』ことはやめておきましょう」神谷氏は、「党員の皆さんへお願い」と題した文章を投稿。「参政党の成長に伴い、今まで以上に誹謗中傷を受けたり、SNS上で心ない言葉を投げかけら