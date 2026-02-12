市役所の職員などになりすまして高齢者から通帳をだましとり、ATM=現金自動預け払い機から50万円を引き出して盗んだ疑いで指示役で犯行グループトップの男が再逮捕されました。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは大分市の無職・濱粼涼容疑者（30）です。 県警によりますと、濱粼容疑者は4人の男らと共謀し、市役所の職員などになりすまして、福岡県に住む80代男性に電話をかけたあと、別の男が金融機関の職員にな