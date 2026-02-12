福岡県警は、多くの警察官が退職する2040年に備え、警察力を維持するための新たなビジョンを策定しました。福岡県警が発表したのは、組織の方向性や戦略などを示した福岡県警察将来ビジョン、通称「F-vision（エフビジョン）」です。「F-vision」は、福岡（まち）・職員（ひと）・県警（そしき）の3つの分野で、福岡県警のあるべき姿を示し実現に向け取り組むというものです。福岡県警によりますと、退職する警察官の数は毎年200人