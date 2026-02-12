欧州株 独ＤＡＸ1%超高、シーメンスとドイツテレコムがけん引 東京時間19:15現在 英ＦＴＳＥ100 10499.13（+27.02+0.26%） 独ＤＡＸ25171.52（+315.37+1.27%） 仏ＣＡＣ40 8377.99（+64.75+0.78%） スイスＳＭＩ 13564.28（+17.20+0.13%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:15現在 ダウ平均先物MAR 26月限50387.00（+182.00+0.36%） Ｓ＆Ｐ500先