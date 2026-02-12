「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−８スウェーデン」（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング日本代表・フォルティウスが初戦を迎え、強豪のスウェーデンと対戦。中盤のミスが響き、黒星スタートとなった。不利な先行でスタートした日本は第２エンド、相手に１点を取らせて後攻に。続く第３エンド、有利な後攻で複数点を狙ったものの１点に終わり、再び先行となった。展開が