3月14日（土）・15日（日）に「LaLa arena TOKYO-BAY」にて開催される、いきものがかり自身初となる主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」。15日（日）の公演に、いきものがかりの大先輩である鈴木雅之の出演が急遽決定した。これまで水野良樹（いきものがかり）は、先日リリースされたばかりの最新シングル『Canaria feat. 篠原涼子』など、鈴木雅之には多くの楽曲提供をして