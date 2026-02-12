【53rdイニング/54thイニング/55thイニング】 1月9日 公開 【拡大画像へ】 小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「53rdイニング 海水浴 / 54thイニング 逆ナン / 55thイニング 初ナンパ」をサンデーうぇぶりにて1月9日に公開した。 今回の3話では渚、一ノ瀬、姫宮の3人がビーチを満喫する。「53rdイニング」では海で遊んでいた3人が、偶然同じ場所に遊びに