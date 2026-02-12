日本サッカー協会(JFA)の湯川和之専務理事が12日、理事会後にメディアブリーフィングを行い、2035年のアジアカップ開催については正式な立候補に至っていないと説明した。日本のアジアカップ開催を巡っては、アジアサッカー連盟(AFC)が今月4日、公式サイトで「2035年のアジア杯開催の入札を受け取った」という見出しのリリースを掲載。本文では「以下の加盟協会は2035年アジア杯の開催に関心を正式に表明した」とし、日本、オ