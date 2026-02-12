2月12日、千葉ジェッツは1月25日に行われた琉球ゴールデンキングス戦において、クラブ史上最多となる1万613人の入場者数を記録したことを発表した。今シーズンの最多更新はこれで3度目となる。 舞台となったLaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）は、移転2シーズン目を迎えてその熱狂がさらに加速している。今シーズン開催されたホームゲーム17試合すべてでチケットが完