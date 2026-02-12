エディオンは自社のプライベートブランド「e angle」において、ウルトラファインバブルフロッサー『ANG-OI30-A-WH』の販売を開始したと発表した。 関連：【画像あり】計4種5本のノズル同梱で使い分け商品画像一覧 本製品は1μm未満の微細な泡「ウルトラファインバブル」に注目し、ナノサイズの泡と水圧を組み合わせることで、歯ブラシでは届きにくい隙間の汚れを効率的に洗い流せる。 6段階の水圧調整に加