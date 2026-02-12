HARU 株式会社UIは、つまんで持てる小型デジタルカメラ「HARU」を2月9日（月）に発売した。価格は5,800円。 HARUは、レンジファインダーカメラ風のレトロなデザインを採用したデジタルカメラ。ボディはアルミ製で、1.47型の背面液晶モニターからライブビューが利用できる。充電端子を兼ねたUSB Type-Cポートを備えており、撮影した静止画/動画をスマートフォンやPCに有線接続して転送可能。