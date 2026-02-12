○アルピコＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる250万株(金額で6億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から2月28日まで。 ○ＵＴ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる480万株(金額で6億3500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から5月13日まで。 ○ネクソン [東証Ｐ] 発行済み株式数の4.4％にあたる3648万7500株の自社株を