カープ1軍の日南でのキャンプは12日が打ち上げとなりました12日、紅白戦に登板し4失点していた大瀬良大地日南キャンプ最終日に一人、締めのブルペンに入りました。「球の強さコースに課題が出た」と予定していた球数を増やし100球黙々と腕を振り続けました。■大瀬良大地選手「ボールの握りであったりシュートに対するアプローチの考え方を教わったので沖縄に行って練習したい」野手陣は午前中約2時