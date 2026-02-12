3月に開幕する春のセンバツ高校野球大会に出場する崇徳高校の選手たちを横田知事が激励しました。■広島県 横田美香知事「しゃもじで必勝をつかみ取って、召しとっていただければと思いますので」崇徳高校野球部の新村主将は、横田知事から、「必勝」と書かれたしゃもじを受け取りました。去年11月の中国大会で優勝した崇徳高校は、33年ぶり4度目の春のセンバツ大会出場です。50年ぶりの全国制覇を狙います。■崇徳高校 野球部新