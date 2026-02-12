一面に広がるコスモス。開聞岳と菜の花。鹿児島の「自慢の風景」です。魅力ある景観づくりに功績のあった人たちをたたえる「かごしま景観大賞」の表彰式が県庁で行われました。地域の景観づくりに取り組む人たちを表彰する「あなたが選ぶかごしま景観大賞」。大賞には南九州市頴娃町郡の「コスモス畑」が選ばれました。この地域では、8月に早期米を収穫したあと、9月上旬に一斉にコスモスの種をまきます。10月下旬から11月上旬