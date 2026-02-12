詐欺の疑いで、国交省の職員が逮捕されました。尾道松江自動車道出張所の所長の男（46）は、去年12月、リサイクルショップで販売されていたアコースティックギターの値札を、低価格の値札と入れ替えて、騙しとった疑いです。警察の調べに対し、容疑を否認しているということです。【2026年2月12日放送】