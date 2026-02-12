現在8連勝で、西地区3位の熊本ヴォルターズ。B2優勝へ、頼もしい2人の選手が加入しました。 加入したのは、元NBAのラウリー・アルキンズ選手。そしてB1のシーホース三河から加入した西田公陽選手です。西田選手は3人兄弟の次男で、兄は2023年のワールドカップ日本代表の西田優大選手。さらに弟も含め、兄弟全員がBリーガーです。そんな西田選手がさらに勢いをもたらします！ ■熊