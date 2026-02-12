お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（35）が12日、都内で行われた初監督映画「禍禍女」の舞台あいさつに、主演した女優の南沙良（23）とともに登壇した。南は6日に行われた初日舞台あいさつを体調不良で欠席。ゆりやんが「不祥事を起こされたようで…」とジョークを飛ばすと会場は大爆笑。南は「初日は参加できず悔しい思いをした。ようやくここに立たせていただいてうれしい」と満面の笑みを浮かべた。SNSでは「南沙良に