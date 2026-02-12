きょう、茨城県東海村の村長や周辺自治体の市長らが東海第二原発を視察しました。きょう午前、茨城県東海村にある東海第二原発を訪れたのは、去年6月に再稼働を容認する方針を表明した山田修村長のほか、周辺自治体5市（日立市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、水戸市）の市長らです。山田村長らは、防潮堤の基礎部分工事の模型や緊急時対策所を視察しました。東海第二原発をめぐっては、2023年6月に建設途中の防潮堤の基礎部