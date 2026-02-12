◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子 予選リーグスウェーデン8-4日本(大会7日目/現地12日)カーリング女子は初戦を迎え、強豪スウェーデンと対決しました。予選リーグは10チームが総当たりで対戦して、上位4チームが準決勝に進出します。準決勝は予選リーグ1位と4位、2位と3位が対戦。それぞれ勝者が決勝に進み、敗者は3位決定戦に回ります。第2エンドでスウェーデンに1点奪わますが、第3エンドで1点取り返