弥生は2月9日、「個人事業主向け確定申告課題調査2026」の結果を発表した。調査は1月22日〜25日、全国の20〜70代の男女のうち、令和7年(2025年)分の確定申告を行う予定の個人事業主1,000名を対象にインターネットで行われた。個人事業主が抱えている確定申告の課題今回の令和7年分(2025年分)の確定申告を行うにあたり課題に感じていることを調査したところ、1位「面倒」、2位「難しい」、3位「不安」という結果に。「面倒」の内訳