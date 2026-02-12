ジャルパックは、秋田県大仙市で4月25日に開催される花火大会を鑑賞するツアー『「秋田大曲花火―春の章―」〜夜空の花に酔いしれる〜2・3日間』を販売している。ジャルパック『「秋田大曲花火―春の章―」〜夜空の花に酔いしれる〜2・3日間』100年以上の歴史を誇り、日本屈指の技術力を誇る「大曲の花火」。毎年4月に開催される「春の章」は、次世代を担う若手花火師たちの情熱がぶつかり合う「新作花火コレクション」や、海外の