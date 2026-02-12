去年、国内大手企業が相次いで受けたサイバー攻撃について、実際に被害に遭った企業の担当者が注意を呼びかけました。 【写真を見る】ランサムウェア被害相次ぐ 攻撃受けた企業担当者｢1～2週間で何とかなると思っていたが…｣バックアップの重要性伝える 去年、アサヒグループホールディングスなど、国内大手企業が受けた身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」のサイバー攻撃では、システムが一