ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。今春で同局を退局する和久田麻由子アナが出演していた「未解決事件」（土曜・後１０時）が終了し、４月から半年ぶりに土曜ドラマ枠が復活することが発表された。昨秋にレギュラー化された「未解決事件」では、和久田アナがスタジオでの進行役とナレーションを兼務していた。同局の山名啓雄メディア総局長は、この日の会見で和久田アナの退局による番組終了ではないと説明。