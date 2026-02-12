昨年１０月に新馬勝ちし、ロックバンドＧＬＡＹのＴＥＲＵが名付け親になったことでも知られるテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ向かうことになった。東京スポーツ杯２歳Ｓ（４着）後、骨りゅうの影響で休んでいたが、「骨りゅうは落ち着きました」と矢作調教師。しっかりと態勢を整え、重賞初制覇を目指す