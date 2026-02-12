◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場主戦の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝は、この日、矢作調教師と共同会見に出席した。フォーエバーヤングの前日の最終追い切りに騎乗し、状態は確認済み。坂井は「いつも通り、僕の仕事をしっかりすれば、結果は出るんじゃないかと思います」と意気込みを語った。サウジＣデーは