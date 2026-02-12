西武・隅田知一郎投手（２６）が１２日、南郷キャンプで２度目となる打撃投手を務めた。長谷川と渡部を相手に変化球も織り交ぜ４６球。直球の最速は１４８キロを計測するなど、状態の良さが際立った。「体の疲労は多少あって、前回（６日）よりも体はキツいんですけど、ボールはしっかり投げられましたし、楽することなく投げることができたと思います。これだけ疲れていてボールが走っているのは、今までない。そこはちょっと