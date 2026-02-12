阪神の新外国人カーソン・ラグズデール投手＝前ブレーブス＝が１２日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板した。身長２０３センチの長身助っ人。打者４人に対して計６打席で２７球を投じ、被安打２、１四球、１奪三振。最後の打者・小野寺は１３１キロのスライダーで空振りに仕留めた。「しっかりとボールも指から離れてくれましたし、いい感覚で投げられました」と納得の表情でマウンドを降りた。角度のあるフォームか