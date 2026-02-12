◆ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕した。１次リーグ初戦の同４位・スウェーデン相手に、第８エンド（Ｅ）終了時点で、４―７と大きくリードを許した。第９Ｅ、最終の第１０Ｅだけを残し、大苦戦している。第１Ｅは、スウェーデンが有利な後攻で始まった。互いにストー